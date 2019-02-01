Севастопольского подростка подозревают в убийстве мамы и бабушки
В Севастополе 17-летнего подростка подозревают в двойном убийстве: мамы и бабушки. Против него уже возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного управления по городу.
Поздним вечером 31 января из-за конфликта он нанес смертельные ранения женщинам топором и ножом.
- После совершения преступления подросток скрылся, но был задержан сотрудниками полиции в кратчайшие сроки, - добавили в пресс-службе.
На месте проишествия с помощью спецтехники «изъяли множественные следы биологического происхождения, орудия убийства».
Следствием назначены все необходимые экспертизы, в том числе - психолого-психиатрическая.
Подростка задержали, в ближайшее время его допросят с участием психолога. Следствие уже готовит документы для суда об избрании подозреваемому меры пресечения на период расследование уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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