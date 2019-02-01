В Крыму начали чаще выявлять онкологию на ранних стадиях

СЕГОДНЯ 19:22 2019-02-01T19:22:20+03:00

Но количество заболевших, по сравнению с 2016 годом, увеличилось

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Сейчас выявляемость рака на первой и второй стадиях в Крыму составляет 56,1%. Но при этом в 2018 году заболеваемость онкологическими заболеваниями составляет 449,9 на 100 тысяч населения.

Как сообщила главный внештатный специалист-онколог Минздрава Крыма Елена Чирва, в 2016 году этот показатель был 414,8.

Она отметила, что такие данные говорят о «стойком росте заболеваемости злокачественными образованиями».

При этом онколог добавила, что рост ранней выявляемости обусловлен опухолями визуальных локализаций, передает «РИА Крым».

Кроме того, замминистра здравоохранения Крыма Роман Деркач подтвердил, что в республике на первом месте среди заболеваний находится именно онкология.

Несколько лет назад лидировали сердечно-сосудистые заболевания, ДТП и травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU