В Крыму с 1 марта вырастет стоимость Интернета

СЕГОДНЯ 17:32 2019-02-02T17:35:35+03:00

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В Крыму с 1 марта прогнозируют увеличение стоимости услуги интернет-провайдеров. Но министр внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов отметил, что повышение должно быть экономически обоснованно.

- Основные магистральщики «Миранда-медиа» и «Южные магистральные линии связи» повышают интернет-трафик на 25%. При этом все провайдеры отмечали, что цена на интернет услуги не повышалась с 2015 года. Растут цены на горюче-смазочные материалы, электроопоры, канализационные каналы. Поэтому городе цена может увеличится на 30%, в селе - на 35%. До 1 марта должны быть известны окончательные тарифы, - добавил министр.

Кроме того, он подчеркнул, что провайдер должны сообщить пользователям структуру повышения тарифа. Для того,чтобы абонент «знал конечную обоснованную плату за данную услугу».

Также для для сельских территорий применят "понижающий коэффициент", при размещении сетей провайдеров на опорах предприятия «Крымэнерго».

ИСТОЧНИК KP.RU