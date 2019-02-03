2019-02-03T10:33:46+03:00
Общество

В Евпатории обнародовали план ремонта городских улиц на три года

Основное внимание - улицам старого города
Анастасия ЖУКОВА
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Городские власти попросят денег на ремонт у республикиГородские власти попросят денег на ремонт у республикиФото: Анастасия ЖУКОВА
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Власти Евпатории обнародовали план ремонта улиц и дорог на 2019-2021 годы. Чиновники уверяют, что составили его на основе обращений граждан.

- В перечне – улицы, имеющие наибольший «отрицательный рейтинг» в городе, т.е. по которым наибольшее количество жалоб, - отмечается на официальном сайте муниципалитета. - Больше внимания уделено улицам старого города, дорогам в поселках муниципального образования.

В частности, в очереди на ремонт - улицы Пролетарская, Хозяйственная, Миллера, Комиссарова, Тухачевского, Репина, Татарская в Евпатории, улицы Перовской, Косицкого, Пестеля, Иванова, Чекивста в поселке Мирный, а также улицы Чкалова, Гайдара и Кошевого в Заозерном.

План уже направили в Министерство транспорта республики для согласования финансирования.

Уже утверждена субсидия почти на 19 миллионов рублей из бюджета республики на ремонт улиц Демышева, Серова, Караимской, Льва Толстого, Хлебной в Евпатории. Решается вопрос о дополнительном финансировании в 140 миллионов.

Разрабатывается проектная документация по капремонту улицы Чапаева. Также в 2019 году продолжат реконструкцию улиц 60 лет ВЛКСМ и Демышева, начатую ранее. Стартуют работы на Аллее Дружбы, Черноморском ,Раздольненском, Красноярском и Лесном шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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