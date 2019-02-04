В Крыму хотят к апрелю решить проблему обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 10:13 2019-02-04T10:24:32+03:00

Но у застройщиков еще есть возможность вернуть людям деньги Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Пока еще у застройщиков есть время рассчитаться с людьми

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К апрелю 2019 года в Крыму хотят решить проблему обманутых ялтинских дольщиков. До этого времени хотят разработать конкретный план действий по каждому человеку, сообщили в пресс-службе главы РК.

- Должны быть прописаны четкие планы действий по каждому объекту. То есть объективная оценка возможности или невозможности достройки объекта и конкретная дорожная карта с каждым из обманутых дольщиков. Этот процесс уже идет, - отметил Сергей Аксенов.

Он добавил, что каждый случай власти будут прорабатывать отдельно.

Глава республики подчеркнул, что все виновные понесут заслуженное наказание. Но у застройщиков еще есть шанс рассчитаться с обманутыми людьми, восстановить их права и вернуть им деньги.

Все объекты разделят на три группы, в зависимости от этого и примут соответствующие решения.

ИСТОЧНИК KP.RU