В Крыму хотят к апрелю решить проблему обманутых дольщиков
К апрелю 2019 года в Крыму хотят решить проблему обманутых ялтинских дольщиков. До этого времени хотят разработать конкретный план действий по каждому человеку, сообщили в пресс-службе главы РК.
- Должны быть прописаны четкие планы действий по каждому объекту. То есть объективная оценка возможности или невозможности достройки объекта и конкретная дорожная карта с каждым из обманутых дольщиков. Этот процесс уже идет, - отметил Сергей Аксенов.
Он добавил, что каждый случай власти будут прорабатывать отдельно.
Глава республики подчеркнул, что все виновные понесут заслуженное наказание. Но у застройщиков еще есть шанс рассчитаться с обманутыми людьми, восстановить их права и вернуть им деньги.
Все объекты разделят на три группы, в зависимости от этого и примут соответствующие решения.
ИСТОЧНИК KP.RU