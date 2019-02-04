В Крыму подготовят проект реконструкции контактной троллейбусной сети

СЕГОДНЯ 13:22 2019-02-04T13:22:30+03:00

Его стоимость оценивается от 200 до 700 миллионов рублей

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Предприятие «Крымтроллейбус» подготовит проект реконструкции контактной сети. Ведь увеличить подвижной состав предприятие не может из-за ее аварийного состояния. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымтроллейбуса» со ссылкой на гендиректора Илью Прокопьева.

- Контактную сеть построили в 1960-х годах, после этого ее не реконструировали. Все находится в таком состоянии, что нужно ремонтировать. В этом году мы заказали работу по формированию технического задания. После Главгосэкспертиза должна проверить достоверность ценообразования, чтобы подтвердить стоимость, - дополнил гендиректор.

Стоимость проекта, по разным предложениям, составляла от 200 до 700 миллионов рублей. По словам гендиректора, процесс этот процесс нужно было начинать еще раньше.

Сейчас предприятие обслуживает 34 подстанции, их построили 60 лет назад. Их состояние тоже оставляет желать лучшего: основания разрушаются, а крыши текут.

ИСТОЧНИК KP.RU