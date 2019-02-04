Крымчанка примет участие в американском конкурсе самых талантливых людей

СЕГОДНЯ 17:44 2019-02-04T17:44:46+03:00

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Ксения Симонова, уроженка Евпатории, примет участие в американском конкурсе самых талантливых людей "America’s Got Talent: Champions".

Оно проходит в Пасадене, штат Калифорния. В нем принимают участие люди более, чем из 40 стран мира.

Как сообщила сама артистка, она появится в пятом эпизоде конкурсе, его можно будет посмотреть рано утром 5 января.

- Если бы кто-то сказал мне год назад, что я соглашусь принять участие в этом конурсе, я бы не поверила. Я хочу наслаждаться тем, что делаю и поделиться этим с другими людми, - написала на своей странице в Facebook Симонова.

СПРАВКА "КП"

Ксения Симонова - украинская и российская художница, график, мультипликатор, мастер песочной анимации. Победительница телевизионного конкурса «У Украины есть талант», финалиста российского конкурса «Минута славы». Заслуженный художник Автономной Республики Крым и Заслуженный деятель искусств Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU