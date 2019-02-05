Начальник почты Севастополя теперь будет работать прямо на глазах у посетителей

СЕГОДНЯ 13:57 2019-02-05T13:57:18+03:00

Его кабинет перенесут в зал для приема

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В Севастополе открылось отделение нового формата. Одно из нововведений - кабинет начальника находится прямо в зале. Как уточнили «КП-Крым» его рабочее место оборудовано так, как и у других операторов.

Так реализован «принцип открытости».

В клиентском зале заработала электронная очередь, там же поставили новые кресла и столы для заполнения бланков.

- Отделение оборудовали полным комплексом средств доступности для маломобильных групп посетителей по программе «Доступная среда». Для слабовидящих граждан предусмотрена специальная дорожка при входе в отделение, а на почтовом ящике вся информация продублирована шрифтом Брайля, - добавили в пресс-службе "Почты Крыма"

Также создали Центр выдачи и приема посылок. В нем работают два окна по облуживанию физических и юридических лиц.

КОНКРЕТНО

Отделение находится по адресу: Севастополь, ул. Меньшикова, 84.

Режим работы: с 08.00 до 19.00

В субботу: до 17.00

Отделение работает без перерыва, выходной - воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU