Начальник почты Севастополя теперь будет работать прямо на глазах у посетителей
В Севастополе открылось отделение нового формата. Одно из нововведений - кабинет начальника находится прямо в зале. Как уточнили «КП-Крым» его рабочее место оборудовано так, как и у других операторов.
Так реализован «принцип открытости».
В клиентском зале заработала электронная очередь, там же поставили новые кресла и столы для заполнения бланков.
- Отделение оборудовали полным комплексом средств доступности для маломобильных групп посетителей по программе «Доступная среда». Для слабовидящих граждан предусмотрена специальная дорожка при входе в отделение, а на почтовом ящике вся информация продублирована шрифтом Брайля, - добавили в пресс-службе "Почты Крыма"
Также создали Центр выдачи и приема посылок. В нем работают два окна по облуживанию физических и юридических лиц.
КОНКРЕТНО
Отделение находится по адресу: Севастополь, ул. Меньшикова, 84.
Режим работы: с 08.00 до 19.00
В субботу: до 17.00
Отделение работает без перерыва, выходной - воскресенье.
ИСТОЧНИК KP.RU