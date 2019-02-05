2019-02-05T17:27:42+03:00
Происшествия

Троим севастопольцам, затолкавшим в багажник подростка, грозит до двух лет тюрьмы

Суд уже состоялся
Александра КОРШУНОВА
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В Севастополе суд признал виновными троих местных жителей, которые затолкали 17-летнего парня в багажник угрожая ему ножом. Это произошло в январе 2018 года.

Они хотели его проучить за то, что тот "неправильно вел себя на районе", а летом 2017 года отнял у их знакомого телефон.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, они пытались запугать юношу, чтобы провести с ним "воспитательную беседу". После этого они затолкали его в багажник автомобиля и несколько часов возили парня по городским улицам.

На момент следствия двум мужчинам избрали меру пресечения заключение под стражей, а третий находился под домашним арестом.

После судебного разбирательства, одному подсудимому назначили 2 года лишения свободы, а еще двум - 1,6 года.

На данный момент в законную силу приговор не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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