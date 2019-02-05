2019-02-05T18:10:09+03:00
Общество

Как в Африке: по улицам Симферополя водили немецких слонов

Они приехали в крымскую столицу на гастроли
Александра КОРШУНОВА
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Местные жители гладили животных и фотографировались с ними. Фото: Facebook Роман ЧегринецМестные жители гладили животных и фотографировались с ними. Фото: Facebook Роман Чегринец
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В теплый день 5 февраля местные жители были немало удивлены, когда увидели около здания симферопольского цирка…слонов. Оказывается, их вывели на прогулку и даже вынесли для них фрукты и овощей.

- Идешь такой задумчивый по Симферополю, а тут бах - слон на встречу, - написал местный житель Роман в социальной сети.

Такой необычной прогулке способствовал теплый февральский день. Фото: Facebook Роман Чегринец

Такой необычной прогулке способствовал теплый февральский день. Фото: Facebook Роман Чегринец

В свою очередь директор цирка крымской столицы Борис Тезиков рассказал "КП-Крым", что в Симферополь на гастроли приехал немецкий дрессировщик. С собой он привез двух слоних, шесть верблюдов и четыре лошади.

- Идея вывести слонов на прогулку возникла в связи с тем, что на улице прекрасная весенняя погода, прекрасное настроение. Слон - это очень редкое животное, а сегодня наш зритель имел возможность посмотреть этих животных не только, когда они выходят выступать на манеж, но их и потрогать. Создали хорошее настроение, - добавил Тезиков.

В Симферополе животные пробудут до 3 марта, поэтому, возможно, у жителей крымской столицы еще будет возможность с ними сфотографироваться и погладить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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