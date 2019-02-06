200 человек и 25 единиц техники: В районе Донузлава прошли учения военных инженеров Черноморского флота

СЕГОДНЯ 08:55 2019-02-06T08:55:06+03:00

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Военнослужащие отдельного морского инженерного полка Черноморского флота тренировались обеспечивать действия мотострелкового подразделения в обороне и наступлении.

Так, на первом этапе военные инженеры отработали оборудование позиций мотострелковых подразделений во время обороны водной преграды. На втором - совместное преодоление и форсирование водной преграды в ходе наступления.

- При выполнении эпизода учения по форсированию водной преграды для имитации действий условного противника были применены холостые боеприпасы и пиротехнические средства, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев. - Учение прошло на полигоне в западной части Крымского полуострова в районе залива Донузлав.

Всего в учениях задействовали более 200 военнослужащих и около 25 единиц военной и специальной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU