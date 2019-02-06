2019-02-06T10:06:49+03:00
Общество

На реконструкцию Митридатских лестниц потратят 690,3 миллиона рублей

Одобрена сметная документация
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Сергей БороздинФото: Сергей Бороздин
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В Керчи проведут реконструкцию Большой и Малой Митридатских лестниц за 690,3 миллиона рублей. Крымский филиал Главгосэкспертизы одобрил сметную документацию, сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

- Проектом предусмотрены замена облицовки, а также восстановление декоративных элементов лестницы, конструкции ступеней и плитки площадок, конструкции фундаментов кладки стен и ограждения, демонтаж и реставрация скульптур грифонов и бетонных ваз с последующей их установкой на лестнице. Помимо этого, будут переложены ступени на всех ярусах – там проведут полный демонтаж и замену поврежденных блоков, - сообщил чиновник.

Бороздин уточнил, что все документы по проектированию передадут в Государственное казенное учреждение «Инвестстрой» Крыма. Комитет конкурентной политики РК будет проводить тендер на определение подрядчика.

Реконструкция лестниц должна завершиться в декабре текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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