В Крыму до начала курортного сезона хотят подключить номер «112»
До начала курортного сезона в Крыму планируют включить номер «112». Вопрос начала работы Системы-112 был рассмотрен в министерств чрезвычайных ситуаций РК.
- Номер «112» планируется подключить в муниципальных образованиях, расположенных на побережье Черного моря, - сообщил начальник управления оповещения и связи МЧС Крыма Валерий Обозенко.
Глава чрезвычайного ведомства Сергей Шахов в свою очередь напомнил, что номер «112» работает только в Симферополе и находится в опытной эксплуатации.
По его словам, ввод номера во всем Крыму будет вводиться поэтапно, по мере готовности на территории муниципальных образований.
- Пока что номер работает в полном объеме только на территории городского округа Симферополь, - заявил Сергей Шахов.
ИСТОЧНИК KP.RU