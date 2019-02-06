В Крыму до начала курортного сезона хотят подключить номер «112»

СЕГОДНЯ 10:19 2019-02-06T10:19:42+03:00

Сейчас он работает в экспериментальном порядке только в Симферополе

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До начала курортного сезона в Крыму планируют включить номер «112». Вопрос начала работы Системы-112 был рассмотрен в министерств чрезвычайных ситуаций РК.

- Номер «112» планируется подключить в муниципальных образованиях, расположенных на побережье Черного моря, - сообщил начальник управления оповещения и связи МЧС Крыма Валерий Обозенко.

Глава чрезвычайного ведомства Сергей Шахов в свою очередь напомнил, что номер «112» работает только в Симферополе и находится в опытной эксплуатации.

По его словам, ввод номера во всем Крыму будет вводиться поэтапно, по мере готовности на территории муниципальных образований.

- Пока что номер работает в полном объеме только на территории городского округа Симферополь, - заявил Сергей Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU