Набережную в Симферополе благоустроят за полмиллиарда рублей

СЕГОДНЯ 10:49 2019-02-06T10:49:57+03:00

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В Симферополе уже подготовили проект по реконструкции набережной реки Салгир, он оценивается в 500 миллионов рублей. Сейчас идет подготовка к экспертизе по его оценке.

Но, как отметила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко, по поручению главы Крыма, основные работы должны завершиться в начальных числах сентября.

- Проектом планируется реконструкция 8-ми километров набережной. Он разделен на этапы: 1-й - очистка реки, 2 и 3-й - установка ограждений освещения, 4-й - укладка тротуарной плитки, 5-й - установка малых архитектурных форм. На реконструкцию набережной необходимо 500 миллионов рублей, а на очистку русла реки еще 102 миллиона, - рассказала Маленко.

Она добавила, что Керченский завод уже изготовил вариант ограждения, который и установят на обновленной набережной.

- Проблема ограждений на набережной реки Салгир в том, что никому в голову не приходило, что это металл и его можно сдавать. Новое мы сделаем так, что его нельзя будет просто снять, также дополнительно мы установим на набережной видеокамеры, - резбмировала глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU