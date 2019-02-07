В Крыму возобновила работу Керченская паромная переправа
С 6 февраля в Крыму возобновила работу Керченская паромная переправа. Регулярное сообщение между портом «Крым» и портом «Кавказ» осуществляется согласно расписанию. Об этом сообщил гендиректор предприятия «Крымский морские порты» Алексей Волков.
На первом этапе для перевозок задействуют паром «Нина Малкова», а на втором, с увеличением грузоперевозок, заработает судно «Керченский - 2».
Паромное сообщение обеспечит перевозку транспорта, "в отношении которого могут быть ограничения на проезд по Крымскому мосту". Это - крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.
- Основными клиентами паромной переправы станут пассажиры, проживающие в прилегающих районах Крыма и Краснодарского края, работники организаций, находящихся в порту «Кавказ», а также военнослужащие, сопровождающие эшелоны военной техники, - добавил Волков.
ВАЖНО
Оперативную информацию о действующем расписании движения паромов можно получить по телефонам:
+7 978 796-17-64 – диспетчер в порту Крым
+7 989 125-46-46 – диспетчер в порту Кавказ
ИСТОЧНИК KP.RU