2019-02-07T09:59:12+03:00
Общество

В Крыму возобновила работу Керченская паромная переправа

С помощью нее будут перевозить не только пассажиров, но и автомобили с опасными грузами
Александра КОРШУНОВА
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Пока между портам будет курсировать один паромПока между портам будет курсировать один паромФото: Александра КОРШУНОВА
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С 6 февраля в Крыму возобновила работу Керченская паромная переправа. Регулярное сообщение между портом «Крым» и портом «Кавказ» осуществляется согласно расписанию. Об этом сообщил гендиректор предприятия «Крымский морские порты» Алексей Волков.

На первом этапе для перевозок задействуют паром «Нина Малкова», а на втором, с увеличением грузоперевозок, заработает судно «Керченский - 2».

Паромное сообщение обеспечит перевозку транспорта, "в отношении которого могут быть ограничения на проезд по Крымскому мосту". Это - крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

- Основными клиентами паромной переправы станут пассажиры, проживающие в прилегающих районах Крыма и Краснодарского края, работники организаций, находящихся в порту «Кавказ», а также военнослужащие, сопровождающие эшелоны военной техники, - добавил Волков.

ВАЖНО

Оперативную информацию о действующем расписании движения паромов можно получить по телефонам:

+7 978 796-17-64 – диспетчер в порту Крым

+7 989 125-46-46 – диспетчер в порту Кавказ

ИСТОЧНИК KP.RU

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