Под Симферополем открыли объездную дорогу «Дубки-Левадки» за 6 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 12:08 2019-02-07T12:08:32+03:00

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В четверг, 7 февраля, под Симферополем открыли рабочее движение по объездной дороге «Дубки- Левадки». Ее протяженность составила больше 9-ти километров, а на ее строительство потратили 6,1 миллиона рублей.

Ограничение скорости на объездной - 60 километров в час, а после сдачи ее в эксплуатации составит 90.

- В рамках ФЦП правительством РФ по поручению президента были выделены деньги - 6,1 миллиарда рублей. Транспортные потоки уйдут с центральных улиц крымской столицы и, соотвественно, сократиться расстояние для тех, кто хочет поехать со стороны Николаевки и тех, кто следует до Бахчисарая и Севастополя. Дорога современная, все знаки установлены, разметка есть. Это будет, конечно, сокращение времени для автолюбителей, - рассказал глава.

В связи с переносом газовым сетей и изъятием земельных участков на полгода сдача дороги затянулось. Изначально срок был август 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU