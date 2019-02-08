2019-02-08T07:12:34+03:00
Общество

Погода в Крыму на 8 февраля: мокрый снег, ветер и до +3 градусов

Местами возможен гололед
Александра КОРШУНОВА
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В некоторых регионах прогнозируется усиление ветра до 15 метров в секундуВ некоторых регионах прогнозируется усиление ветра до 15 метров в секундуФото: Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе 7 февраля ожидается переменная облачность. Местами мокрый снег, ветер до 15 метров в секунду, гололед. Температура воздуха ночью -1…-3°, днем +1…+3°, сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе в пятницу облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем - дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, ночью, утром порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градусов, днем +4…+6 градусов.

- На Южном берегу Крыма местами небольшой дождь со снегом. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3…5°, - добавили в гидрометцентре.

В Керчи сегодня возможны временами небольшие осадки, ночью и утром слабый гололед. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +2…+4°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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