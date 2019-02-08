Уволилась директор Керченского политехнического колледжа, в котором были взрывы и стрельба
С должности директора Керченского политехнического колледжа, где в октябре прошлого года произошло ЧП, уволилась Ольга Гребенникова.
- Она написала заявление об отставке по собственному желанию. Заявление принято в начале недели, - сообщили «КП-Крым» в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Крыма.
Новую кандидатуру на эту должность выберут по конкурсу, который начнется на следующей неделе, уточнили в пресс-службе.
Напомним, 17 октября студент колледжа Владислав Росляков взорвал в столовой самодельную бомбу, затем расстрелял из ружья преподавателей и учащихся политеха. Погиб 21 человек.
Спустя три месяца после трагедии корреспондент "Комсомолки" прошла в колледж под видом студентки. Ее пропустили без документов.
ИСТОЧНИК KP.RU