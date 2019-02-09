Погода в Крыму на 9 февраля: туман, гололед и до +6 градусов

СЕГОДНЯ 08:08 2019-02-09T08:08:27+03:00

Возможно усиление ветра до 12 метров в секунду

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В Симферополе 9 февраля без осадков, ночью и утром местами туман, гололедно-изморозевые отложения. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 0°, днем +4…+6°.

В Севастополе, по информации Крымского гидрометцентра, в субботу ночью небольшой дождь, но днем осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +5…+7°.

На Южном берегу Крыма ночью и утром небольшой мокрый снег. Днем без осадков. Ветер северо- восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +5…+7 градусов.

В Керчи сегодня переменная облачность, ночью и утром временами осадки, но днем их не ожидается. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1°, днем +2…+4°.

ИСТОЧНИК KP.RU