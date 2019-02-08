Владимир Путин назначил начальника МЧС России по Крыму

СЕГОДНЯ 19:01 2019-02-08T19:01:13+03:00

До этого Еремеев был временно исполняющим обязанности руководителя чрезвычайного ведомства. Фото: пресс-служба МЧС РФ по Крыму

Им стал Александр Еремеев

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Президент России Владимир Путин назначил начальником главного управления МЧС РФ по Республики Крым Александра Еремеева. До этого генерал-майор был временно исполняющим обязанности руководителя чрезвычайного ведомства. Соответсвующий указ опубликован на сайте правовой информации.

- Назначить генерал-майора внутренней службы Еремеева Александра Николаевича начальником главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым, - указано в документе.

СПРАВКА «КП»

Александр Еремеев родился в Краснодарском крае в 1964 году. Он закончил факультет Высшей инженерной пожарно-технической школы МВД СССР в Иркутске. В пожарной охране Еремеев служит с октября 1981 года.

Он служил в Красноярске, в Сибирском региональном центре.

В 2010 ему присвоили звание «генерал-майор».

ИСТОЧНИК KP.RU