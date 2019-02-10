В Крыму недобросовестного подрядчика оштрафовали на 900 тысяч рублей
В Саках на 900 тысяч рублей оштрафовали подрядчика, который сорвал сроки реконструкции глубоководного выпуска сточных вод.
Невыполнение обязательств обнаружила Сакская межрайонная прокуратура во время проверки. Сроки исполнения контракта уже подошли, а работы в полном объеме оказались не выполнены.
- Ввиду выявленных нарушений межрайонный прокурор возбудил в отношении исполнителя работ дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности), - уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Сакский районный суд по представлению прокурора оштрафовал недобросовестного подрядчика. Теперь предприятию придется отдать в госбюджет почти 900 тысяч рублей.
Работы по реконструкции глубоководного выпуска скоро завершат.
ИСТОЧНИК KP.RU