В Крыму недобросовестного подрядчика оштрафовали на 900 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:34 2019-02-10T09:34:31+03:00

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В Саках на 900 тысяч рублей оштрафовали подрядчика, который сорвал сроки реконструкции глубоководного выпуска сточных вод.

Невыполнение обязательств обнаружила Сакская межрайонная прокуратура во время проверки. Сроки исполнения контракта уже подошли, а работы в полном объеме оказались не выполнены.

- Ввиду выявленных нарушений межрайонный прокурор возбудил в отношении исполнителя работ дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности), - уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Сакский районный суд по представлению прокурора оштрафовал недобросовестного подрядчика. Теперь предприятию придется отдать в госбюджет почти 900 тысяч рублей.

Работы по реконструкции глубоководного выпуска скоро завершат.

ИСТОЧНИК KP.RU