На трассе Судак-Алушта вылетела в кювет легковушка с двумя детьми

СЕГОДНЯ 12:00 2019-02-10T12:00:40+03:00

В числе пассажиров был младенец, которому еще не исполнилось и двух месяцев [фото]

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На трассе Судак - Алушта в кювет вылетел легковой автомобиль, в котором находились четверо людей, включая водителя.

Сообщение о ДТП поступило оперативному дежурному МЧС 9 феварял в 12:12. На место немедленно выехали трое спасателей.

Инцидент произошел на 30-м километре трассы. Автомобиль ВАЗ-21014 не справился с управлением, и машина съехала с асфальта в кювет. За рулем находился 29-летний мужчина, на пассажирских сиденьях - девушка и два ребенка, одному из них не исполнилось и двух месяцев.

- К счастью, никто из находившихся в автомобиле, не пострадал, в медицинской помощи не нуждался, - рассказал о происшествии Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. - Огнеборцы предприняли все необходимые меры по противопожарной безопасности во избежание возникновения возгорания на месте ДТП, а также оказали помощь водителю в эвакуации автомобиля из кювета.

Шахов призвал автомобилистов быть осторожнее, соблюдать скоростной режим и учитывать видимость на дороге, пользоваться ремнями безопасности.

Напомним, сегодня в Крыму - туман и снег.

ИСТОЧНИК KP.RU