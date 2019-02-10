В Керчи маршрутка зацепила павильон, снесла урну и врезалась в дерево
В Керчи маршрутное такси зацепило новый остановочный павильон и врезалось в дерево. По дороге автомобиль снес урну.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, авария произошла на улице Школьная сегодня, 10 февраля. К счастью, в ДТП никто не пострадал: в выходной день на остановке не было толпы людей, обычно ожидающих общественный транспорт.
Почему автомобиль выехал за пределы дороги, пока не известно. Очевидцы предполагают, что авария произошла из-за того, что на дорогу неожиданно выбежал пешеход.
Остановочный павильон установили недавно.
Фото: Автопартнер Крым / ВКонтакте
Как сообщалось, администрация Керчи планирует потратить 2,7 млн рублей на покупку и монтаж новых остановочных павильонов. Начать работы власти намерены уже в феврале.
ИСТОЧНИК KP.RU