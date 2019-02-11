Россиянин попытался дать сотруднику таможни взятку, чтобы провезти в Крым «Лексус»
При пересечении границы с Крымом, на пункте пропуска «Армянск», россиянин пытался дать сотруднику таможни взятку. Оказалось, что мужчина хотел ввезти машину марки «Лексус», но не захотел действовать по закону и решил «подкупить» инспектора.
- Для осуществления временного ввоза транспортного средства для личного пользования, зарегистрированного в государстве, не являющемся членом Евразийского экономического Союза, гражданину еще до пересечения границы внести на счет таможенного органа обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, - сообщили в пресс-службе Крымской таможни.
Но гражданин действовать по закону не захотел. Хотя его и предупредили об ответственности, но все-таки передал сотруднику 2,5 тысячи рублей.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело, ему грозит крупный штраф или исправительные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU