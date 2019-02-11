Россиянин попытался дать сотруднику таможни взятку, чтобы провезти в Крым «Лексус»

11 Февр. 14:46 2019-02-11T14:46:35+03:00

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При пересечении границы с Крымом, на пункте пропуска «Армянск», россиянин пытался дать сотруднику таможни взятку. Оказалось, что мужчина хотел ввезти машину марки «Лексус», но не захотел действовать по закону и решил «подкупить» инспектора.

- Для осуществления временного ввоза транспортного средства для личного пользования, зарегистрированного в государстве, не являющемся членом Евразийского экономического Союза, гражданину еще до пересечения границы внести на счет таможенного органа обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, - сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

Но гражданин действовать по закону не захотел. Хотя его и предупредили об ответственности, но все-таки передал сотруднику 2,5 тысячи рублей.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело, ему грозит крупный штраф или исправительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU