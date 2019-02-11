2019-02-11T14:46:35+03:00
Происшествия

Россиянин попытался дать сотруднику таможни взятку, чтобы провезти в Крым «Лексус»

В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Он прибыл на пункт пропуска "Армянск"Он прибыл на пункт пропуска "Армянск"Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

При пересечении границы с Крымом, на пункте пропуска «Армянск», россиянин пытался дать сотруднику таможни взятку. Оказалось, что мужчина хотел ввезти машину марки «Лексус», но не захотел действовать по закону и решил «подкупить» инспектора.

- Для осуществления временного ввоза транспортного средства для личного пользования, зарегистрированного в государстве, не являющемся членом Евразийского экономического Союза, гражданину еще до пересечения границы внести на счет таможенного органа обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, - сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

Но гражданин действовать по закону не захотел. Хотя его и предупредили об ответственности, но все-таки передал сотруднику 2,5 тысячи рублей.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело, ему грозит крупный штраф или исправительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Крыму на 14 февраля: днем до +5, местами снег c дождем
В Севастополе сняли видео: Возле всемирно известной «Панорамы» нашли немецкий боеприпас
Пожарные провели учения в симферопольском ТЦ "Меганом
В Керчи из-за угрозы разрушения демонтировали колонны на горе Митридат
Симферополю на ремонт дорог выделят два миллиарда рублей
Экс-полицейский из Севастополя сядет на 6 лет за ДТП с двумя погибшими
На трассе «Таврида» легковушка врезалась в электроопору: Пострадали три человека
Разведка и армейская авиация: В Крыму прошло учение мотострелков
На трассе Грушевка-Судак автомобиль «Жигули» врезался в дерево
В Ялте нашли пропавшую несовершеннолетнюю девочку
Украинец пытался ввезти в Крым 80 килограммов запчастей для сельхозтехники
Должность гендиректора предприятия «Крымские морские порты» покинул Алексей Волков
Строительство дома для льготников в Симферополе могут закончить раньше срока
Летом из Крыма будут летать самолеты в Чебоксары, Мурманск и Сыктывкар
В Симферополе создадут «черный список» недобросовестных подрядчиков
Фрегат ЧФ из Севастополя посетил порт Республики Кипр
В Симферополе установят памятник дважды герою СССР Амет-хану Султану
Муниципальное предприятие Керчи оштрафовали на 100 тысяч за "мусорные" нарушения
В Симферополе 13 февраля частично отключат свет
Какие улицы в Симферополе 13 февраля останутся без воды
Сильный дождь и снег: В Крым 13 февраля придет непогода
Работающий в Крыму провайдер попал под уголовное дело на Украине
Фонтан и скейт-площадка: В Ялте за 160 миллионов благоустроят Пионерский парк