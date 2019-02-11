2019-02-11T16:25:31+03:00
Общество

В Крыму в зоне подтопления могут оказаться 70 населенных пунктов

Силы МЧС находятся в полной боевой готовности
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
В городах и регионах созданы оперативные группы. Фото: пресс-служба МЧС РКВ городах и регионах созданы оперативные группы. Фото: пресс-служба МЧС РК
Изменить размер текста:

В зоне подтопления в Крыму могут оказаться 70 населенных пунктов. На данный момент все силы МЧС находятся в полной боевой готовности и готовы к оперативному реагированию.

Как рассказал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов, к паводковой ситуации может привести устойчивый снежный покров в крымских горах.

- Сейчас в городах и районах создаются оперативные группы, которые и будут мониторить состояние русел рек и гидротехнических сооружений, - добавил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

Наиболее паводкоопасными являются территории бассейнов рек Альма, Бельбек, Кача (Бахчисарайский район), Субаш (Кировский район), Биюк-Карасу (Белогорский район).

Также министр отметил, что нужно найти участки, где скопления мусора или сухих веток создают препятствие «на пути водотока».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Крыму на 14 февраля: днем до +5, местами снег c дождем
В Севастополе сняли видео: Возле всемирно известной «Панорамы» нашли немецкий боеприпас
Пожарные провели учения в симферопольском ТЦ "Меганом
В Керчи из-за угрозы разрушения демонтировали колонны на горе Митридат
Симферополю на ремонт дорог выделят два миллиарда рублей
Экс-полицейский из Севастополя сядет на 6 лет за ДТП с двумя погибшими
На трассе «Таврида» легковушка врезалась в электроопору: Пострадали три человека
Разведка и армейская авиация: В Крыму прошло учение мотострелков
На трассе Грушевка-Судак автомобиль «Жигули» врезался в дерево
В Ялте нашли пропавшую несовершеннолетнюю девочку
Украинец пытался ввезти в Крым 80 килограммов запчастей для сельхозтехники
Должность гендиректора предприятия «Крымские морские порты» покинул Алексей Волков
Строительство дома для льготников в Симферополе могут закончить раньше срока
Летом из Крыма будут летать самолеты в Чебоксары, Мурманск и Сыктывкар
В Симферополе создадут «черный список» недобросовестных подрядчиков
Фрегат ЧФ из Севастополя посетил порт Республики Кипр
В Симферополе установят памятник дважды герою СССР Амет-хану Султану
Муниципальное предприятие Керчи оштрафовали на 100 тысяч за "мусорные" нарушения
В Симферополе 13 февраля частично отключат свет
Какие улицы в Симферополе 13 февраля останутся без воды
Сильный дождь и снег: В Крым 13 февраля придет непогода
Работающий в Крыму провайдер попал под уголовное дело на Украине
Фонтан и скейт-площадка: В Ялте за 160 миллионов благоустроят Пионерский парк