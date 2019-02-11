В Крыму в зоне подтопления могут оказаться 70 населенных пунктов

11 Февр. 16:25 2019-02-11T16:25:31+03:00

В городах и регионах созданы оперативные группы. Фото: пресс-служба МЧС РК

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В зоне подтопления в Крыму могут оказаться 70 населенных пунктов. На данный момент все силы МЧС находятся в полной боевой готовности и готовы к оперативному реагированию.

Как рассказал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов, к паводковой ситуации может привести устойчивый снежный покров в крымских горах.

- Сейчас в городах и районах создаются оперативные группы, которые и будут мониторить состояние русел рек и гидротехнических сооружений, - добавил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

Наиболее паводкоопасными являются территории бассейнов рек Альма, Бельбек, Кача (Бахчисарайский район), Субаш (Кировский район), Биюк-Карасу (Белогорский район).

Также министр отметил, что нужно найти участки, где скопления мусора или сухих веток создают препятствие «на пути водотока».

ИСТОЧНИК KP.RU