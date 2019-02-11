В Крыму в зоне подтопления могут оказаться 70 населенных пунктов
В зоне подтопления в Крыму могут оказаться 70 населенных пунктов. На данный момент все силы МЧС находятся в полной боевой готовности и готовы к оперативному реагированию.
Как рассказал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов, к паводковой ситуации может привести устойчивый снежный покров в крымских горах.
- Сейчас в городах и районах создаются оперативные группы, которые и будут мониторить состояние русел рек и гидротехнических сооружений, - добавил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.
Наиболее паводкоопасными являются территории бассейнов рек Альма, Бельбек, Кача (Бахчисарайский район), Субаш (Кировский район), Биюк-Карасу (Белогорский район).
Также министр отметил, что нужно найти участки, где скопления мусора или сухих веток создают препятствие «на пути водотока».
ИСТОЧНИК KP.RU