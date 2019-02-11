В крымских лесах разложили 170 тысяч вакцин против бешенства

11 Февр. 17:44 2019-02-11T17:44:40+03:00

В 30% такие приманки животные съедают. Фото: пресс-служба Госкомитета по ветеринарии РК

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В Крыму ветеринары в лесах за прошлый год разложили 167 тысяч вакцин против бешенства. Основной метод борьбы с этим заболеванием является именно иммунизация диких хищников, сообщили в пресс-службе Госкомитета по ветеринарии РК.

Вакцину разложили на площади почти девять тысяч километров.

Кстати, основным распространителем инфекции являются дикие хищники, в том числе лисы.

- Для оральной иммунизации животных против бешенства в виде брикетов-приманок, ветслужба вместе с егерями и охотоведами проводит раскладку вакцины на охотничьих хозяйствах , - добавили в пресс-службе.

После проведения исследований оказалось, что в 30% процентах такие приманки съедают.

Для того, чтобы не допустить вспышки заболевания на территории Крыма, такую работу нужно проводить на протяжении 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU