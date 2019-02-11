В крымских лесах разложили 170 тысяч вакцин против бешенства
В Крыму ветеринары в лесах за прошлый год разложили 167 тысяч вакцин против бешенства. Основной метод борьбы с этим заболеванием является именно иммунизация диких хищников, сообщили в пресс-службе Госкомитета по ветеринарии РК.
Вакцину разложили на площади почти девять тысяч километров.
Кстати, основным распространителем инфекции являются дикие хищники, в том числе лисы.
- Для оральной иммунизации животных против бешенства в виде брикетов-приманок, ветслужба вместе с егерями и охотоведами проводит раскладку вакцины на охотничьих хозяйствах , - добавили в пресс-службе.
После проведения исследований оказалось, что в 30% процентах такие приманки съедают.
Для того, чтобы не допустить вспышки заболевания на территории Крыма, такую работу нужно проводить на протяжении 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU