Симферопольские коммунальщики начали обрезку деревьев

12 Февр. 13:17 2019-02-12T13:17:26+03:00

Для этого привлекли 7 единиц специализированной техники. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

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В Симферополе началась плановая работа по формовочной обрезке зеленых насаждений. Она стартовала, как только в столице наступила хорошая погода, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы со ссылкой на директора предприятия «Город» Николая Коновалова.

- Сейчас мы делаем основной упор на санитарно-формовочную обрезку деревьев, подрезаем кустарники и вычищаем поросль. Параллельно проводим снос аварийных деревьев согласно порубочным билетам, - добавил Коновалов.

За прошлые сутки в столице выполнили обрезку 24 деревьев на улицах Героев Сталинграда и Казанской и четырнадцати - на бульваре Ленина.

Также на улицах Ким, Героев Сталинграда и Евпаторийском шоссе коммунальщики проводили снос поросли и обрезку кустов. Всего было обработали более 400 растений.

В работах задействовали 7 единиц спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU