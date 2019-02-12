2019-02-12T13:17:26+03:00
Недвижимость

Симферопольские коммунальщики начали обрезку деревьев

Уже обработали 400 растений
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Для этого привлекли 7 единиц специализированной техники. Фото: пресс-служба администрации СимферополяДля этого привлекли 7 единиц специализированной техники. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
Изменить размер текста:

В Симферополе началась плановая работа по формовочной обрезке зеленых насаждений. Она стартовала, как только в столице наступила хорошая погода, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы со ссылкой на директора предприятия «Город» Николая Коновалова.

- Сейчас мы делаем основной упор на санитарно-формовочную обрезку деревьев, подрезаем кустарники и вычищаем поросль. Параллельно проводим снос аварийных деревьев согласно порубочным билетам, - добавил Коновалов.

За прошлые сутки в столице выполнили обрезку 24 деревьев на улицах Героев Сталинграда и Казанской и четырнадцати - на бульваре Ленина.

Также на улицах Ким, Героев Сталинграда и Евпаторийском шоссе коммунальщики проводили снос поросли и обрезку кустов. Всего было обработали более 400 растений.

В работах задействовали 7 единиц спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЖКХ в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Крыму на 14 февраля: днем до +5, местами снег c дождем
В Севастополе сняли видео: Возле всемирно известной «Панорамы» нашли немецкий боеприпас
Пожарные провели учения в симферопольском ТЦ "Меганом
В Керчи из-за угрозы разрушения демонтировали колонны на горе Митридат
Симферополю на ремонт дорог выделят два миллиарда рублей
Экс-полицейский из Севастополя сядет на 6 лет за ДТП с двумя погибшими
На трассе «Таврида» легковушка врезалась в электроопору: Пострадали три человека
Разведка и армейская авиация: В Крыму прошло учение мотострелков
На трассе Грушевка-Судак автомобиль «Жигули» врезался в дерево
В Ялте нашли пропавшую несовершеннолетнюю девочку
Украинец пытался ввезти в Крым 80 килограммов запчастей для сельхозтехники
Должность гендиректора предприятия «Крымские морские порты» покинул Алексей Волков
Строительство дома для льготников в Симферополе могут закончить раньше срока
Летом из Крыма будут летать самолеты в Чебоксары, Мурманск и Сыктывкар
В Симферополе создадут «черный список» недобросовестных подрядчиков
Фрегат ЧФ из Севастополя посетил порт Республики Кипр
В Симферополе установят памятник дважды герою СССР Амет-хану Султану
Муниципальное предприятие Керчи оштрафовали на 100 тысяч за "мусорные" нарушения
В Симферополе 13 февраля частично отключат свет
Какие улицы в Симферополе 13 февраля останутся без воды
Сильный дождь и снег: В Крым 13 февраля придет непогода
Работающий в Крыму провайдер попал под уголовное дело на Украине
Фонтан и скейт-площадка: В Ялте за 160 миллионов благоустроят Пионерский парк