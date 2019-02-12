Симферопольские коммунальщики начали обрезку деревьев
В Симферополе началась плановая работа по формовочной обрезке зеленых насаждений. Она стартовала, как только в столице наступила хорошая погода, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы со ссылкой на директора предприятия «Город» Николая Коновалова.
- Сейчас мы делаем основной упор на санитарно-формовочную обрезку деревьев, подрезаем кустарники и вычищаем поросль. Параллельно проводим снос аварийных деревьев согласно порубочным билетам, - добавил Коновалов.
За прошлые сутки в столице выполнили обрезку 24 деревьев на улицах Героев Сталинграда и Казанской и четырнадцати - на бульваре Ленина.
Также на улицах Ким, Героев Сталинграда и Евпаторийском шоссе коммунальщики проводили снос поросли и обрезку кустов. Всего было обработали более 400 растений.
В работах задействовали 7 единиц спецтехники.
ИСТОЧНИК KP.RU
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