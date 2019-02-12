Фонтан и скейт-площадка: В Ялте за 160 миллионов благоустроят Пионерский парк

12 Февр. 16:31 2019-02-12T16:31:13+03:00

Работы пройдут в сквере Ломоносова и на набережной

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В 2019 году в Ялте на благоустройство Пионерского парка выделят 160 миллионов рублей. Там планируют построить наземный фонтан и скейп-площадку. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, которую потом отправят на экспертизу.

Как сообщили в пресс-службе ОНФ, также в городе планируется благоустроить сквер Ломоносова, прилегающий к Пионерскому парку и сквер «журавлей» в центральной части города.

А еще за 50 миллионов рублей приведут в порядок около 10 дворовых территорий.

Всего в Крыму в этом году благоустроят 21 общественную зону и 19 дворовых территорий. На это выделят больше миллиарда рублей.

- Обязательные субсидии получит Симферополь и два моногорода - Армянск и Красноперекопск, - добавили в ОНФ.

Напомним, по проекту "Комфортная городская среда" в Крыму в прошлом году благоустроили 25 дворовых территорий и 13 общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU