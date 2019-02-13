В Симферополе создадут «черный список» недобросовестных подрядчиков

13 Февр. 10:04 2019-02-13T10:06:48+03:00

Сейчас в городе продолжается ремонт дорог, который должен был завершиться 20 декабря 2018 года Фото: Анастасия ЖУКОВА

Больше никакие работы в городе они выполнять не будут

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После завершения всех ремонтных работ в Симферополе создадут «черный список» подрядчиков, больше работать в крымской столице не будут. Как пообещала глава администрации крымской столицы Наталья Маленко, эту информацию предоставят официально.

В свою очередь начальник департамента капитального строительства Симферополя Алла Кудряшова, рассказала, что сейчас по всем 16 объектам, ремонт которых должен был по контрактам закончиться 20 декабря 2018, завершились рабочие комиссии.

- На следующей неделе планируем ввести в эксплуатацию три дороги: Севастопольскую, Козлова и Объездную. По итогам выезда комиссий зафиксированы замечания, как в технической части, так и в части благоустройства, подрядчики устраняют все недочеты , - дополнила Кудряшова.

Пока окончательных сроков завершения всех работ не обозначено. Но глава города подчеркнула, что все недочеты подрядные компании устраняют за свой счет.

Кроме того, Наталья Маленко рассказала, что уже определен список улиц, которые отремонтируют в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU