Строительство дома для льготников в Симферополе могут закончить раньше срока

13 Февр. 10:34 2019-02-13T10:35:31+03:00

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В Симферополе продолжается строительство 180-ти квартирного пятиэтажного дома многоквартирного дома для льготных категорий граждан в микрорайоне Залесье. До конца марта 2019 года планируется уже завершить монолитные и каркасные работы.

Как сообщил замглавы администрации крымской столицы Якуб Зейтулаев, сейчас отставание от графика составляет 40 дней. Но, при благоприятных погодных условиях, основные строительные работы на объекте могут завершить раньше срока.

Уже до 1 июня планируется выйти на плановые показатели.

- Три раза в неделю я выезжаю на объект, контролирую ход строительства. С 9 января по сегодняшний день мы приняли ряд управленческих решений, оказывали помощь подрядной организации, все вопросы решены. Согласно отчету, отставание от графика составляет 40 дней. Это монолитные работы и устройство кровли, - добавил Зейтулаев.

Напомним, завершение работ запланировано на декабрь 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU