На мысе Тарханкут в Крыму построят автокемпинг на 500 номеров
В Крыму в селе Оленевка на мысе Тарханкут построят автомобильный кемпинг на 500 номеров. Там одновременно смогут разместиться тысяча человек, рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко в ходе Российского инвестиционного форума.
По его словам, этот проект будет прорывным.
- Таких мощностей, когда тысяча человек одновременно может разместиться - там не было никогда. Кроме того, аналогичные проекты запланированы и в нескольких регионах полуострова, - добавил министр, передает «РИА Новости».
Также в рамках этого форума подпишут соглашение по туристическому маршруту «Золото кольцо Боспорского царства».
СПРАВКА "КП"
Автокемпинг - это летний лагерь, который оборудован для туристов, которые путешествуют на автомобилях. Там оборудованы места для палаток, парковки. также на территории есть и туалет.
ИСТОЧНИК KP.RU