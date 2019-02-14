На мысе Тарханкут в Крыму построят автокемпинг на 500 номеров

СЕГОДНЯ 12:49 2019-02-14T13:43:33+03:00

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В Крыму в селе Оленевка на мысе Тарханкут построят автомобильный кемпинг на 500 номеров. Там одновременно смогут разместиться тысяча человек, рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко в ходе Российского инвестиционного форума.

По его словам, этот проект будет прорывным.

- Таких мощностей, когда тысяча человек одновременно может разместиться - там не было никогда. Кроме того, аналогичные проекты запланированы и в нескольких регионах полуострова, - добавил министр, передает «РИА Новости».

Также в рамках этого форума подпишут соглашение по туристическому маршруту «Золото кольцо Боспорского царства».

СПРАВКА "КП"

Автокемпинг - это летний лагерь, который оборудован для туристов, которые путешествуют на автомобилях. Там оборудованы места для палаток, парковки. также на территории есть и туалет.

ИСТОЧНИК KP.RU