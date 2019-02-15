В честь пятилетия Крымской весны на полуострове пройдет автопробег
В честь пятилетия Крымской весны на полуострове 16 марта 2019 года пройдет автомобильный пробег, он стартует в Симферополе. В нем примут 200 участников мотоклуба «Ночные волки».
В пресс-службе Мининформа Крыма рассказали, участники с профильными ведомствами уже обсудили организационные моменты, связанные с разработкой сценария мероприятия, схемы движения автопробега и обеспечение безопасности дорожного движения.
В автопробеге, который стартует в городе Симферополь, примут участие 200 представителей мотоклуба «Ночные волки».
В свою очередь министр внутренней политики, информации и связи Сергей Зырянов отметил, что первый юбилей Крымской весны является важной датой для всех крымчан.
- Всем нужно приложить максимум усилий по своим направлениям для достижения нашей общей цели - проведения всех торжественных мероприятий на достойном уровне, - добавил Зырянов.
ИСТОЧНИК KP.RU