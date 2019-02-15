2019-02-15T17:11:33+03:00
Общество

В честь пятилетия Крымской весны на полуострове пройдет автопробег

В нем примут участие 200 человек
Александра КОРШУНОВА
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В честь пятилетия Крымской весны на полуострове 16 марта 2019 года пройдет автомобильный пробег, он стартует в Симферополе. В нем примут 200 участников мотоклуба «Ночные волки».

В пресс-службе Мининформа Крыма рассказали, участники с профильными ведомствами уже обсудили организационные моменты, связанные с разработкой сценария мероприятия, схемы движения автопробега и обеспечение безопасности дорожного движения.

В автопробеге, который стартует в городе Симферополь, примут участие 200 представителей мотоклуба «Ночные волки».

В свою очередь министр внутренней политики, информации и связи Сергей Зырянов отметил, что первый юбилей Крымской весны является важной датой для всех крымчан.

- Всем нужно приложить максимум усилий по своим направлениям для достижения нашей общей цели ­­- проведения всех торжественных мероприятий на достойном уровне, - добавил Зырянов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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