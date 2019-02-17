2019-02-17T15:24:54+03:00
Общество

В Крыму за прошлую неделю на пожарах погибли 4 человека

Еще четыре человека спасены
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму на пожарах за прошедшую неделю погибло 4 человека. Еще четыре человека спасли.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, за неделю пожарные потушили 51 возгорание, из них 20 раз горела сухая трава.

- По-прежнему количество зафиксированных пожаров остается большим. Поэтому жители полуострова должны не забывать правила пожарной безопасности в быту, ведь основной причиной возникновения огня остается человеческий фактор и пренебрежение правилами пожарной безопасности, – отметил глава МЧС РК Сергей Шахов.

По его словам, сотрудники чрезвычайного ведомства проводят профилактику гибели людей на пожарах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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