В Крыму за прошлую неделю на пожарах погибли 4 человека
Еще четыре человека спасены
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В Крыму на пожарах за прошедшую неделю погибло 4 человека. Еще четыре человека спасли.
Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, за неделю пожарные потушили 51 возгорание, из них 20 раз горела сухая трава.
- По-прежнему количество зафиксированных пожаров остается большим. Поэтому жители полуострова должны не забывать правила пожарной безопасности в быту, ведь основной причиной возникновения огня остается человеческий фактор и пренебрежение правилами пожарной безопасности, – отметил глава МЧС РК Сергей Шахов.
По его словам, сотрудники чрезвычайного ведомства проводят профилактику гибели людей на пожарах.
ИСТОЧНИК KP.RU