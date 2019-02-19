В Крыму уничтожили почти 10 тонн краснодарского мяса "без маркировки"
В Сакском районе Крыма специалисты Госкомитета по ветеринарии провели контролирующий рейд "по незаконному перемещению продукции". После этого из продажи изъяли почти 10 тысяч килограммов мяса.
Как сообщили в пресс-службе Госкомитета, продукция из говядины была "без сопроводительных документов".
- Данная продукция направлялась из Краснодарского края в адрес неизвестных хозяйствующих субъектов Республики Крым, - добавили в комитете.
Виновных привлекли к административной ответственности. А после этого всю продукцию уничтожили - сожгли в специальном учреждении.
Напомним, в Ялте в прошлом году сожгли 45 килограммов элитных сыров. На продукции отсутствовала маркировка.
Ранее в нескольких районах Крыма уничтожили некачественные продукты. В это перечень вошли 32 килограмма мясной и рыбной продукции без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов.
ИСТОЧНИК KP.RU