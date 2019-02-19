2019-02-19T10:24:42+03:00
Общество

В Крыму уничтожили почти 10 тонн краснодарского мяса "без маркировки"

Всю продукцию сожгли
Александра КОРШУНОВА
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Говядину привезли из Краснодарского края. Фото: пресс-служба Госкомитета по ветеринарии РКГовядину привезли из Краснодарского края. Фото: пресс-служба Госкомитета по ветеринарии РК
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В Сакском районе Крыма специалисты Госкомитета по ветеринарии провели контролирующий рейд "по незаконному перемещению продукции". После этого из продажи изъяли почти 10 тысяч килограммов мяса.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета, продукция из говядины была "без сопроводительных документов".

- Данная продукция направлялась из Краснодарского края в адрес неизвестных хозяйствующих субъектов Республики Крым, - добавили в комитете.

Виновных привлекли к административной ответственности. А после этого всю продукцию уничтожили - сожгли в специальном учреждении.

Напомним, в Ялте в прошлом году сожгли 45 килограммов элитных сыров. На продукции отсутствовала маркировка.

Ранее в нескольких районах Крыма уничтожили некачественные продукты. В это перечень вошли 32 килограмма мясной и рыбной продукции без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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