2019-02-19T13:27:17+03:00
Общество

Крым на форуме в Сочи заключил инвестсоглашения на 12 миллиардов рублей

Он проходил с 14 по 15 февраля
Александра КОРШУНОВА
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Делегация из Крыма представила экспозицию, которая отражала достижения региональной экономики за 5 летДелегация из Крыма представила экспозицию, которая отражала достижения региональной экономики за 5 лет
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На инвестиционном форуме в Сочи Крым заключил соглашения на 12 миллиардов рублей. Как сообщил глава республики, они касаются различных сфер. Это завод по производству оконного профиля и других строительных материалов.

Также проекты, связанные с переработкой сельхозпродукции.

- В этом году мы в новом формате повезли экспозицию, отрабатываем, по сути, каждого инвестора. Пообщались с коллегами по лучшим практикам и методикам России. Кроме материальной выгоды, мы должны еще получить методическую, организационную помощь. Есть на кого равняться, у кого учиться, стараемся максимально в таких поездках, - отметил Аксенов.

СПРАВКА «КП»

Российский инвестиционный форум проводился при участии председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с 14 по 15 февраля 2019 года. Делегация из Крыма представила экспозицию, отражающую достижения региональной экономики за 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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