2019-02-19T15:13:13+03:00
Общество

В 2019 году в Крыму заменят 900 лифтов

Всего в ремонте нуждаются более двух тысяч
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
На замену всех лифтов нужно 3 миллиарда рублейНа замену всех лифтов нужно 3 миллиарда рублейФото: Александра КОРШУНОВА
Изменить размер текста:

В Крыму в этом году планируют заменить 900 неработающих лифтов. При этом 100 из них отремонтируют за счет Фонда капитального ремонта.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, на это из федерального бюджета выделят 1,5 миллиарда рублей. На сегодня в замене нуждаются более двух тысяч лифтов.

- Ранее в правительстве Российской Федерации обговаривался вопрос о выделении 3 миллиардов рублей на замену 2 тысяч лифтов. Но производитель физически не успеет поставить необходимое количество за год, поэтому в планах заменить 900 в этом году, - пояснил Аксенов

Кроме того, он отметил, что каждая управляющая компания должна иметь специалиста, у которого есть лицензия и допуск на работу с лифтами.

Также, отвечая на вопросы журналистов, он рассказал, что на освещение Симферополя нужно около 400 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пятеро крымчан могут сеть в тюрьму за организацию подпольного казино
В центре Севастополя 23 февраля ограничат движение транспорта
Уличное освещение в Симферополе восстановят к 2020 году
Служебная собака Арчи не пропустила в Крым упаковку транквилизаторов
Крым на форуме в Сочи заключил инвестсоглашения на 12 миллиардов рублей
Глава Крыма назвал «вопиющей» ситуацию с керченскими автобусами
На «проклятом» перекрестке в Симферополе «Газель» столкнулась с автобусом
В Крым не пропустили гражданку Украины с фальшивым паспортом
В Крыму уничтожили почти 10 тонн краснодарского мяса "без маркировки"
В Крыму орудовали супруги-грабители
В Ялте запретят строительство на площади Советской
Погода в Крыму на 19 февраля: без осадков и до +8 градусов
Центральные улицы Симферополя 19 февраля останутся без света
В Керчи благоустроят четыре сквера
Севастополь: В Херсонес Таврический на экскурсию пришли 3 павлина
В Севастополе начнут выпускать парковочные абонементы
Двое мужчин обокрали магазины на Южном берегу Крыма почти на 2 миллиона рублей
Ялта: Угонщик разбил автомобиль на глазах хозяина
Из-за аварии часть Симферополя осталась без воды
В Крыму браконьеры могут получить срок за незаконный вылов пиленгаса
Морпехи из Севастополя прыгают с парашютом из самолетов и вертолетов
Птица оставила без света часть Симферополя
В Ялте к началу курортного сезона появится приют для бездомных людей
У симферопольских «стихийщиков» изъяли 49 килограммов мяса
В Крыму 18 февраля до +7 градусов
В Большой Ялте построят новую пожарную часть
В Крыму за прошлую неделю на пожарах погибли 4 человека