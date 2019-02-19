В 2019 году в Крыму заменят 900 лифтов

СЕГОДНЯ 14:54 2019-02-19T15:13:13+03:00

Всего в ремонте нуждаются более двух тысяч

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В Крыму в этом году планируют заменить 900 неработающих лифтов. При этом 100 из них отремонтируют за счет Фонда капитального ремонта.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, на это из федерального бюджета выделят 1,5 миллиарда рублей. На сегодня в замене нуждаются более двух тысяч лифтов.

- Ранее в правительстве Российской Федерации обговаривался вопрос о выделении 3 миллиардов рублей на замену 2 тысяч лифтов. Но производитель физически не успеет поставить необходимое количество за год, поэтому в планах заменить 900 в этом году, - пояснил Аксенов

Кроме того, он отметил, что каждая управляющая компания должна иметь специалиста, у которого есть лицензия и допуск на работу с лифтами.

Также, отвечая на вопросы журналистов, он рассказал, что на освещение Симферополя нужно около 400 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU