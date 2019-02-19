Уличное освещение в Симферополе восстановят к 2020 году

СЕГОДНЯ 16:10 2019-02-19T16:10:50+03:00

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В Симферополе на восстановление освещения нужно 430 миллионов рублей. Все работы планируется завершить к 2020 году. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, ранее инвестор предлагал условия, при которых сумма выходила за пределы одного миллиарда рублей.

- Мы уже решили этот вопрос. Работы проведем хозспособом, с помощью предприятия «Горсвет». Когда мы все подсчитали, то определились, если делать работы своими силами, то понадобится 430 миллионов рублей. За эти деньги установим новые опоры, столбы, - рассказал Аксенов.

Он добавил, что уже принято решение о том, чтобы выделить на эти цели 100 миллионов рублей из бюджета Крыма. Работы по освещению более 300 улиц начнутся в марте 2019 года.

- Хотим по Симферополю до середины 2020 года полностью закрыть в полном объеме этот вопрос, - резюмировал глава Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU