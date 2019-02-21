В крымских горах погиб 23-летний турист

СЕГОДНЯ 13:52 2019-02-21T13:52:43+03:00

О том, что парень пропал, сообщила его мать

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В районе Холодного кулуара Чатыр-Даг крымские спасатели нашли погибшего туриста. Сотрудники чрезвычайного ведомства искали 23-летнего парня в течение трех часов.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Республики Крым, о том, что молодой человек пропал, сообщила его мать.

Она отметила, что он ушел 20 февраля в район Ангарского перевала и не вернулся. При этом связь с ним отсутствовала.

На поиски туриста выдвинулись 11 человек и еще 3 единицы спецтехники.

Погибшего парня обнаружили в труднодоступном месте.

- Для проведения работ по подъему тела привлечены дополнительные силы. Ведется расследование, - добавил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

Напомним, в июне 2018 года в Крыму погиб любитель подводной охоты. Житель Симферополя утонул в районе горы Аю-Даг.

ИСТОЧНИК KP.RU