2019-02-22T05:44:29+03:00
Общество

Погода на 22 февраля: В Крым идут сильные морозы и метель

Непогоду принесет скандинавский циклон
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Морозная погода задержится до конца недели.Морозная погода задержится до конца недели.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крым идут сильные морозы. Впервые за всю зиму столбики термометров опустятся до -14! Причем очень резко. В пятницу днем еще +8, а ночью уже ударят морозы.

Непогоду принесет скандинавский циклон.

- Погода испортится сегодня. Днем 22 февраля, и в течение суток 23 февраля ожидаются сильный дождь, переходящий в снег, местами - очень сильные осадки, метель, гололедица, - предупреждает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Ожидается штормовой ветер, порывы которого усилятся до 20-25 метров в секунду.

- В ночь с 22 на 23 февраля ожидается от -9 до -14 градусов, днем 23 февраля - от -4 до -9, - сообщили синоптики.

В Севастополе будет теплее всего на пару градусов. Ночью с пятницы на субботу от -9 до -11, днем от -6 до -8. Снег, метель. Водителям советуют быть предельно внимательными, на дорогах - гололедица.

24 и 25 февраля морозы ослабнут, днем в Крыму ожидается от 0 до -5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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