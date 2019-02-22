Погода на 22 февраля: В Крым идут сильные морозы и метель
В Крым идут сильные морозы. Впервые за всю зиму столбики термометров опустятся до -14! Причем очень резко. В пятницу днем еще +8, а ночью уже ударят морозы.
Непогоду принесет скандинавский циклон.
- Погода испортится сегодня. Днем 22 февраля, и в течение суток 23 февраля ожидаются сильный дождь, переходящий в снег, местами - очень сильные осадки, метель, гололедица, - предупреждает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
Ожидается штормовой ветер, порывы которого усилятся до 20-25 метров в секунду.
- В ночь с 22 на 23 февраля ожидается от -9 до -14 градусов, днем 23 февраля - от -4 до -9, - сообщили синоптики.
В Севастополе будет теплее всего на пару градусов. Ночью с пятницы на субботу от -9 до -11, днем от -6 до -8. Снег, метель. Водителям советуют быть предельно внимательными, на дорогах - гололедица.
24 и 25 февраля морозы ослабнут, днем в Крыму ожидается от 0 до -5.
ИСТОЧНИК KP.RU
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