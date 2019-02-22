2019-02-22T12:36:43+03:00
Общество

В аэропорту «Симферополь» сотрудники МЧС потренировались тушить пожар

Из здания эвакуировали 16 условных пострадавших
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба МЧС по РКФото: пресс-служба МЧС по РК
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На территории аэровокзального комплекса международного аэропорта «Симферополь» сотрудники МЧС по Крыму провели тренировку тушения пожара. В учениях участвовали около 80 человек и 23 единицы техники.

- По легенде учений, произошло возгорание на третьем этаже здания аэропорта Симферополь на объекте торговли «Крымский дворик» с последующим распространением огня по смежным помещениям. До прибытия пожарных подразделений сотрудники администрации объекта провели эвакуацию работников и посетителей здания через эвакуационные выходы, – говорится в сообщении пресс-службы МЧС по РК.

Первыми к тренировке приступили службы аварийно-спасательного и поискового обеспечения полетов аэропорта. На место происшествия прибыли одновременно сотрудники «Скорой помощи», МЧС и МВД.

Спасатели провели разведку внутри задымленных помещений и нашли 16 условных пострадавших. Их эвакуировали и передали сотрудникам «скорой помощи» для госпитализации.

Условный пожар "потушили" с крыши аэропорта, используя мобильный аварийно-спасательный рукав и 50-метровый коленчатый подъемник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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