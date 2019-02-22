Правительство Севастополя разработало законопроект об амнистии «украинских» долгостроев

СЕГОДНЯ 14:11 2019-02-22T14:57:07+03:00

Это решит проблему сотен семей, которые не могут въехать в уже построенные дома

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В правительстве Севастополя разработали законопроект, который упростит ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных по украинским разрешительным документам.

Как сообщил вице-губернатор Севастополя Ильи Пономарева, сегодня в городе 28 уже готовых домов, у которых проблемы с вводом в эксплуатацию. Причины у застройщиков схожи: «при Украине» разрешительная документация не соответствует российскому законодательству.

Правительство Севастополя подготовило проект закона, позволяющий регламентировать процедуру ввода в эксплуатацию таких объектов.

- Уже получено согласование этого законопроекта Министерством строительства РФ. Мы еще раз предложим рассмотреть его депутатам Законодательного Собрания и урегулировать этот процесс. Создание необходимой законодательной базы позволит решить проблемы сотен севастопольских семей, которые стали заложниками ситуации. Важно, именно законодательно закрепить комплексное решение проблемы таких сложных объектов жилищного строительства, – заключил Илья Пономарев.

ИСТОЧНИК KP.RU