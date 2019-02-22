2019-02-22T17:10:04+03:00
Общество

Подарок мужчинам: 23 и 24 февраля парк динозавров в Никитском саду можно посетить бесплатно

Свободный вход с 9.00 до 17.00
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Актер Виктор Сухоруков в восторге от крымских динозавров. Фото: Ольга Чиж и Эдуард Аминов.Актер Виктор Сухоруков в восторге от крымских динозавров. Фото: Ольга Чиж и Эдуард Аминов.
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На выходных, 23 и 24 февраля, все представители сильного пола смогут бесплатно посетить Приморский парк Никитского ботанического сада.

Изюминка парка в том, что с апреля прошлого года там живут динозавры. Почти живые, кстати.

- 15 динозавров, которые поселились в Приморском парке, дышат, передвигаются и издают порой настоящий рев, - сообщает пресс-служба Никитского сада. - Протоцератопс, стегозавр, пахицефалозавр, овираптор, тиранозавр произвели, к примеру, огромное впечатление на актера Виктора Сухорукова, одна из лучших ролей которого – в фильме «Брат». Особенно подружился он с Тирексом, устроив с ним фотосессию.

Посетить парк можно с 9.00 до 17.00. Билет для прекрасных дам стоит 500 рублей. Для детей и студентов – 300 рублей.

Проехать в Приморский парк можно автобусами 29 и 29-а, ост. Нижние ворота НБС (Нижняя колоннада).

ИСТОЧНИК KP.RU

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