Подарок мужчинам: 23 и 24 февраля парк динозавров в Никитском саду можно посетить бесплатно
На выходных, 23 и 24 февраля, все представители сильного пола смогут бесплатно посетить Приморский парк Никитского ботанического сада.
Изюминка парка в том, что с апреля прошлого года там живут динозавры. Почти живые, кстати.
- 15 динозавров, которые поселились в Приморском парке, дышат, передвигаются и издают порой настоящий рев, - сообщает пресс-служба Никитского сада. - Протоцератопс, стегозавр, пахицефалозавр, овираптор, тиранозавр произвели, к примеру, огромное впечатление на актера Виктора Сухорукова, одна из лучших ролей которого – в фильме «Брат». Особенно подружился он с Тирексом, устроив с ним фотосессию.
Посетить парк можно с 9.00 до 17.00. Билет для прекрасных дам стоит 500 рублей. Для детей и студентов – 300 рублей.
Проехать в Приморский парк можно автобусами 29 и 29-а, ост. Нижние ворота НБС (Нижняя колоннада).
ИСТОЧНИК KP.RU