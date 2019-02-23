23 февраля в Крым пришла суровая погода: днем до -11 и сильный ветер

СЕГОДНЯ 08:40 2019-02-23T10:15:43+03:00

В воскресенье ночью похолодает до -15. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Крыму в День защитника Отечества погода будет очень холодной и снежной.

- Холодный атмосферный фронт Скандинавского циклона вызовет сильный, временами очень сильный снег, метель. На дорогах гололедица затруднит движение автотранспорта, - предупредили в Крымском управлении гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Ожидается сильный северо-восточный ветер, порывы которого в некоторых районах будет достигать 20-25 м/с.

- Температура ночью и днем будет примерно одинаковой: от -6 до -11. В последующие двое суток небольшой снег пройдет лишь местами, ветер ослабеет. Ночные температуры воздуха понизятся до 10-15 мороза, на ЮБК до 0-5 мороза; дневные температуры воздуха постепенно повысятся до -1 …+4, - уточнили синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU