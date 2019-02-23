В Евпатории до 1 мая все пляжи подготовят к курортному сезону

СЕГОДНЯ 14:13 2019-02-23T15:00:41+03:00

В мае в Крыму уже можно купаться и загорать. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Евпатории до 1 мая все пряжи приведут в порядок. К этому времени планируется провести все ремонтные работы, покрасить и отремонтировать инвентарь.

- До 1 июня необходимо организовать полную готовность пляжей к встрече гостей, - сообщает пресс-служба администрации Евпатории. - Обязательный атрибут каждого пляжа – информационное табло, содержащее сведения о пользователе пляжа с указанием контактных телефонов для обращений граждан, а также телефонов «горячих линий» Министерства курортов и туризма РК и администрации города, полиции, МЧС и других экстренных служб.

При входе должен стоять стенд с указанием времени работы пляжа, схемы, правил поведения на воде. Также должны быть данные о температуре воды, воздуха, волнении моря, сведения о предоставляемых на пляже услугах, их стоимости и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU