В январе из бюджета Крыма потратили 5,3 миллиарда рублей
В январе текущего года расходы консолидированного бюджета Крыма составили 5,3 млрд рублей, сообщила вице-премьер республики-министр и финансов Крыма Ирина Кивико.
По сравнению с первым месяцем 2018 года, из казны потратили на 671,1 млн рублей, или на 15%, больше.
При этом из республиканского бюджета поступило 4.7 млрд, из бюджета муниципальных образований — 2,4 млрд рублей.
- Как и прежде, основным направлением расходования бюджетных средств, а это по итогам января около 84% общей суммы исполнения, остаются социальные расходы. Второй большой блок расходов – это, конечно, общегосударственные вопросы, а также национальная экономика, так как это отрасль развития, сюда входит и сельское хозяйство, и промышленность, и дороги, и ТЭК и многое другое, - прокомментировала Ирина Кивико.
ИСТОЧНИК KP.RU