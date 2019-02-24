2019-02-24T19:50:39+03:00
Общество

Минэкологии Крыма сообщило об уровне загрязнения воздуха в Симферополе

Исследования проводили в январе этого года.
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Симферополе концентрация загрязняющих веществ в воздухе находится в пределах нормы.

Исследования проводили в январе этого года.

- По данным, предоставленным Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым в рамках осуществления мониторинга окружающей среды Республики Крым Федеральным государственным бюджетным учреждением «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Симферополе находятся в границах предельно допустимых концентраций, - сообщает пресс-служба Минэкологии Крыма

Специалисты установили, что контролируемые показатели соответствуют гигиеническим нормативам ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В январе из бюджета Крыма потратили 5,3 миллиарда рублей
Историки создадут «книгу памяти» в честь всех крымских татар, боровшихся с фашизмом
В Ялте инвалид-рецидивист украл деньги с чужой банковской карты
Снег, гололед и холодный ветер: Погода в Крыму на 24 февраля
В Севастополе на пожаре погиб 3-летний ребенок
В Крыму иномарка влетела в опору ЛЭП
В Евпатории до 1 мая все пляжи подготовят к курортному сезону
Севастополь и Феодосия в десятке городов, где 23 февраля прогремит самый шикарный фейерверк
В Севастополе в случае непогоды готовы открыть пункты обогрева
23 февраля в Крым пришла суровая погода: днем до -11 и сильный ветер
Стали известны адреса, где в Симферополе установят 16 новых детских площадок
Надвигается метель и морозы: Симферополь готов отправить на посыпку улиц 160 дворников и 7 спецмашин
Подарок мужчинам: 23 и 24 февраля парк динозавров в Никитском саду можно посетить бесплатно
Правительство Севастополя разработало законопроект об амнистии «украинских» долгостроев
В аэропорту «Симферополь» сотрудники МЧС потренировались тушить пожар