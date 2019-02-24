Минэкологии Крыма сообщило об уровне загрязнения воздуха в Симферополе

СЕГОДНЯ 19:45 2019-02-24T19:50:39+03:00

Исследования проводили в январе этого года.

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В Симферополе концентрация загрязняющих веществ в воздухе находится в пределах нормы.

Исследования проводили в январе этого года.

- По данным, предоставленным Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым в рамках осуществления мониторинга окружающей среды Республики Крым Федеральным государственным бюджетным учреждением «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Симферополе находятся в границах предельно допустимых концентраций, - сообщает пресс-служба Минэкологии Крыма

Специалисты установили, что контролируемые показатели соответствуют гигиеническим нормативам ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».

ИСТОЧНИК KP.RU