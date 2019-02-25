Винзавод «Массандра» передали в собственность Крыма
Винодельческий завод «Массандра» передали в государственную собственность Республики Крым. Такой указ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
- Принять предложение Управления делами Президента Российской Федерации о передаче в государственную собственность Республики Крым федерального государственного унитарного предприятия «Производственно-аграрное объединение «Массандра» Управления делами Президента Российской Федерации как имущественного комплекса, - сообщается на официальном портале правовой информации.
СПРАВКА «КП»
Винзавод «Массандра» - одно из крупнейших винодельческих предприятий в России, находится на Южном берегу Крыма. Коллекция вин насчитывает порядка одного миллиона бутылок и в 1998 года была занесена в Книгу рекордов Гиннеса.
Напомним, корреспондент "КП-Крым" рассказала, как собирала виноград в самом сердце "Массандры"
ИСТОЧНИК KP.RU