Стало известно, как будет выглядеть сквер возле кинотеатра "Украина" в Керчи
В Керчи разработали дизайн-проект благоустройства сквера у кинотеатра «Украина».
- В зонах отдыха планируется оборудовать декоративные кольца - цветочные клумбы с инсталляциями на тему кино. На базе существующих парапетов предусмотрена установка полукруглых скамеек и скамеек со спинками, урн и замена тротуарного покрытия и уличного освещения, - рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
Фото: Сергей Бороздин.
В сквере установят 37 декоративных светильников.
Кроме того, планируется обустройство автостоянок по улицам Советской, Козлова, пер. Кривому на 50 машиномест. Парковки будут заасфальтированы и ограждены бордюром. Вдоль парковок и по всему периметру сквера будет высажена живая изгородь из деревьев и кустарников.
Фото: Сергей Бороздин.
Фото: Сергей Бороздин.
ИСТОЧНИК KP.RU