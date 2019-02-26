Стало известно, как будет выглядеть сквер возле кинотеатра "Украина" в Керчи

СЕГОДНЯ 18:33 2019-02-26T18:33:57+03:00

Благоустроить его собираются в этом году [фото]

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В Керчи разработали дизайн-проект благоустройства сквера у кинотеатра «Украина».

- В зонах отдыха планируется оборудовать декоративные кольца - цветочные клумбы с инсталляциями на тему кино. На базе существующих парапетов предусмотрена установка полукруглых скамеек и скамеек со спинками, урн и замена тротуарного покрытия и уличного освещения, - рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Фото: Сергей Бороздин.

В сквере установят 37 декоративных светильников.

Кроме того, планируется обустройство автостоянок по улицам Советской, Козлова, пер. Кривому на 50 машиномест. Парковки будут заасфальтированы и ограждены бордюром. Вдоль парковок и по всему периметру сквера будет высажена живая изгородь из деревьев и кустарников.

Фото: Сергей Бороздин.

Фото: Сергей Бороздин.

ИСТОЧНИК KP.RU