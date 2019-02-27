2019-02-27T11:07:08+03:00
Общество

В Симферополе жилая многоэтажка «трещит по швам»

Жильцы одной из квартир вырыли слишком глубокий подвал
Александра КОРШУНОВА
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С дополнительной проверкой на место выедут специалистыС дополнительной проверкой на место выедут специалистыФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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На одном из симферопольских домов по улице Радищева пошли трещины. Как сообщила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко, ссылаясь на проведенную экспертизу, это произошло из-за того, что жители одной из квартир вырыли подвал ниже допустимых пределов.

- В доме по улице Радищева образовались трещины. Есть экспертиза, которую сделали жильцы дома в 2017 году, которая говорит о том, что дом аварийный. Есть экспертиза, сделанная городом в первой половине 2018 года. Она свидетельствует о том, что трещины образовались из-за того, что под квартирой номер 3 вырыт подвал ниже допустимых отметок, - добавила Маленко.

Она добавила, на место выедет с дополнительной проверкой сотрудники администрации с МинЖКХ Крыма.

Маленко отметила, что, согласно экспертизе, если подвал снова заполнить землей, а дом стянуть «металлическим плясом», то трещин в дальнейшем не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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