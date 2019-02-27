В Симферополе жилая многоэтажка «трещит по швам»
На одном из симферопольских домов по улице Радищева пошли трещины. Как сообщила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко, ссылаясь на проведенную экспертизу, это произошло из-за того, что жители одной из квартир вырыли подвал ниже допустимых пределов.
- В доме по улице Радищева образовались трещины. Есть экспертиза, которую сделали жильцы дома в 2017 году, которая говорит о том, что дом аварийный. Есть экспертиза, сделанная городом в первой половине 2018 года. Она свидетельствует о том, что трещины образовались из-за того, что под квартирой номер 3 вырыт подвал ниже допустимых отметок, - добавила Маленко.
Она добавила, на место выедет с дополнительной проверкой сотрудники администрации с МинЖКХ Крыма.
Маленко отметила, что, согласно экспертизе, если подвал снова заполнить землей, а дом стянуть «металлическим плясом», то трещин в дальнейшем не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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