В Севастополе построят скоростную автомагистраль: Она свяжет три района города

СЕГОДНЯ 17:23 2019-02-27T17:23:21+03:00

"Гераклейская рокада" будет проходить в обход исторического центра

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В Севастополе построят четырехполосную скоростную магистраль "Гераклейская рокада". Она пройдет в обход исторического центра города-героя и свяжет три крупных района: Ленинский, Гагаринский и Нахимовский.

Главгосэкспертиза России уже выдала положительное заключение о проведении технологического и ценового аудита.

- Новая трасса позволит минимизировать транзитный поток на центральных улицах, повысить пропускную способность дорожной сети Севастополя, - сообщили в Главгосэкспертизе.

Протяженность новой дороги составит 9,1 километра. Трасса будет начинаться на пересечении Камышового и Фиолентовского шоссе, а завершаться в районе улицы Генерала Мельника.

- Вдоль дороги установят шумозащитные экраны, обустроят тротуары и подземные пешеходные переходы, наружное освещение и системы водоотведения, - заключили в ведомстве.

Строительные работы планируется финансировать за счет средств федерального и городского бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU