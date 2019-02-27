В Севастополе построят скоростную автомагистраль: Она свяжет три района города
В Севастополе построят четырехполосную скоростную магистраль "Гераклейская рокада". Она пройдет в обход исторического центра города-героя и свяжет три крупных района: Ленинский, Гагаринский и Нахимовский.
Главгосэкспертиза России уже выдала положительное заключение о проведении технологического и ценового аудита.
- Новая трасса позволит минимизировать транзитный поток на центральных улицах, повысить пропускную способность дорожной сети Севастополя, - сообщили в Главгосэкспертизе.
Протяженность новой дороги составит 9,1 километра. Трасса будет начинаться на пересечении Камышового и Фиолентовского шоссе, а завершаться в районе улицы Генерала Мельника.
- Вдоль дороги установят шумозащитные экраны, обустроят тротуары и подземные пешеходные переходы, наружное освещение и системы водоотведения, - заключили в ведомстве.
Строительные работы планируется финансировать за счет средств федерального и городского бюджетов.
ИСТОЧНИК KP.RU